Goller: Cenk Tosun (dk. 5 pen. ve 62), Weghorst (dk. 33 ve 78), Tayyip (dk. 48) (Beşiktaş), del Valle (dk. 45), Avounou (dk. 57) (Ümraniyespor)

Beşiktaş: Mert Günok xx, Valentin Rosier xx (Tayfur Bingöl dk. 45 xx), Tayyip Talha Sanuç xx, Romain Saiss xx, Arthur Masuaku xx (Umut Meraş dk. 45 xx), Josef de Souza xx (Kevin N’koudou dk. 82 ?), Gedson Fernandes xx, Dele Alli xx (Nathan Redmond dk. 45 xx), Salih Uçan xx, Wout Weghorst xxx (Jackson Muleka dk. 90 ?), Cenk Tosun xxx

85. dakikada sol tarafta Allyson’a baskısı sonuç veren ve topu kazanan Weghorst’un ceza sahasına girip çapraz pozisyondan yaptığı vuruşta kaleci Anıl gole izin vermedi ve topu kornere gönderdi.

78. dakikada Gedson’un pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Weghorst, kaleci Anıl’ı da çalımlayıp çapraz pozisyondan topu boş kaleye attı. 5-2

54. dakikada Gedson’un ceza sahasına girmeden sol tarafa gönderdiği pasta Salih’in çapraz pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Anıl kornere çeldi.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Ümraniyespor’u 5-2 mağlup etti.

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