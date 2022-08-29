Goller: Jackson Muleka (dk. 12 ve dk. 42), Wout Weghorst (dk. 29) (Beşiktaş), Dia Saba (dk. 86) (Sivasspor)

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: “2 kırmızı kartı da doğru buluyorum”

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: “2 kırmızı kartı da doğru buluyorum”

86. dakikada Gradel’in pasında Dia Saba, topu düzeltip çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ersin’in solundan sağ üst köye yönelerek ağlarla buluştu. 3-1

81. dakikada Cenk Tosun’un ceza yayı önünden sert vuruşunda Appindangoye’ye çarpan top, üst direğe de çarparak auta çıktı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor’u ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-1’lik skorla kazandı ve topladığı 10 puanla averaj farkıyla haftayı lider kapattı.

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