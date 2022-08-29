Goller: Jackson Muleka (dk. 12 ve 42), Wout Weghorst (dk. 29) (Beşiktaş)

42. dakikada atak yönüne göre sol taraftan Masuaku ile kullanılan korner sonrası Jackson Muleka’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

29. dakikada Rosier’in sağ taraftan açtığı ortaya yükselen Wout Weghorst düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-0

12. dakikada Nkoudou’nun ceza sahası içine gönderdiği topu Weghorst, Muleka’ya indirdi. Muleka’nın yerden ve sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

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Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Vodafone Park’ta Sivasspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 3-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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