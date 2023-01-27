Goller: Cenk Tosun (dk. 20 pen. ve 50), Dele Alli (dk. 59) (Beşiktaş)

79. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Oğuz Aydın’ın içeri çevirdiği topa altıpas önünde Zinedine Ferhat’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

69. dakikada ceza sahası içinde Masuaku’nun Candeias’a yaptığı müdahaleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı olarak değerlendirdi. Pozisyonu VAR’da inceleyen hakem Uğurlu, penaltı kararını iptal etti.

59. dakikada Doumbia’nın ceza sahası içinde verdiği hatalı pasında Dele Alli sol çaprazdan araya girerek dokunuşunu yaptı. Kaleci Runarsson’a ardından direğe çarpan top filelere gitti. 3-0

50. dakikada Gedson’un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cenk’in direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-0

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar üst üste 5. maçını kazandı.

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