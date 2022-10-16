Beşiktaş: Ersin Destanoğlu x, Valentin Rosier xx, Tayyip Talha Sanuç x, Francisco Montero x, Arthur Masuaku x, Josef de Souza x, Salih Uçan x (Gedson Fernandes dk. 68 x), Rachid Ghezzal xx (Nathan Redmond dk. 45+1 xx), Dele Alli x (Cenk Tosun dk. 67 xx), Kevin N’Koudou x (Jackson Muleka dk. 84 ?), Wout Weghorst x

90+5. dakikada Yusuf Yazıcı’nın Gedson Fernandes’e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Şansalan, Yusuf’a sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR’dan pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Yusuf Yazıcı’ya direkt kırmızı kart verdi.

90. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir yerden yaptığı plase vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Nathan Redmond’ın sağ kanattan ceza sahası içinde ortasında Wout Weghorst’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Daha sonra topu önünde bulan Cenk Tosun kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

59. dakikada Josef de Souza’nın geri pasında araya giren Umut Bozok pasını Enis Bardhi’ye aktardı. Bardhi’nin ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

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