83. dakikada Chatzigiovannis’in sağ taraftan son çizgiye inerek yaptığı ortada Emre Kılınç’ın kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Mert, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Masuaku’nun ara pasında sol tarafta topla buluşan Aboubakar’ın ceza sahasına girip iki kişiyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

55. dakikada Salih’in ara pasında ceza yayı üzerinde topu alan Aboubakar’ın ceza sahasına girerek yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

53. dakikada Cenk’in kaleci Mert’e aktarmak istediği pasta Malcuit araya girerek topun sahibi oldu. Ceza sahası içine sağ çaprazdan giren Malcuit’in dokunuşunda kaleci Mert topa müdahale edemedi. Pozisyonu takip eden Sowe arka direkte yaptığı vuruşla top ağlara yolladı. 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etti.

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