Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran x, Florent Hadergjonaj x (Ahmet Emin Engin dk. 29 x), Ryan Donk x, Daniel Graovac x, Yasin Özcan x (Petretta dk. 46 x), Aytaç Kara x (Bahoken dk. 65 x), Mickael Tirpan x, Valentin Eysseric x, Mamadou Fall x, Mortadha Ben Ouannes xx, Haris Hajradinovic x (Celina dk. 46 x)

90+2. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes’in plase şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç devam ediyor)

89. dakikada sağ taraftan Fall’un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Graovac’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi. Dönen topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

86. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Fall’un yaptığı ortada arka direkte Ben Ouannes’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall ortasını yaptı. Penaltı noktası yakınlarında Ahmet Engin’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1’lik skorla mağlup etti.

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