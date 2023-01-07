Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran x, Florent Hadergjonaj x (Ahmet Emin Engin dk. 29 x), Ryan Donk x, Daniel Graovac x, Yasin Özcan x, Aytaç Kara x, Mickael Tirpan x, Valentin Eysseric x, Mamadou Fall x, Mortadha Ben Ouannes xx, Haris Hajradinovic x

45+1. dakikada Arthur Masuaku’nun sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kurtardı.

43. dakikada Mamadou Fall’un ceza sahası içine girip müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada ceza sahası dışından Salih Uçan’ın ortasında ceza sahası içinde topu alan Cenk Tosun’un kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

22. dakikada Valentin Eysseric’in ara pasında defansın arkasına sarkan Mortadha Ben Ouannes’in ceza sahası içi sol çaprazdan kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Mert’te kaldı.

21. dakikada sağ kanatta topu alan Nathan Redmond’un ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’ta kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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