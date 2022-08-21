34. dakikada sağ tarafta topu alan Salih’in ceza sahası içine açtığı ortada topu kontrol eden N’Koudou’nun yerden yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0

31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Shukurov’ın rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ersin kornere çeldi.

21. dakikada ceza sahası dışında topu alan Salih Uçan’ın sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Viviano’nun müdahalesi sonrasında direkten oyun alanı içine döndü. Dönen topu tamamlayan Weghorst meşin yuvarlağı ağlara gönderse de ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

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