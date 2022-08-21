Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş’ın 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş’ın 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Berkay’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Saiss’in kafayla indirdiği topa gelişine vuran Weghorst’un şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.
17. dakikada N’Koudou, sağ tarafta topu Rosier’e bıraktı. Rosier’in sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada Weghorst’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
21. dakikada ceza sahası dışında topu alan Salih Uçan’ın sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Viviano’nun müdahalesi sonrasında direkten oyun alanı içine döndü. Dönen topu tamamlayan Weghorst meşin yuvarlağı ağlara gönderse de ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Shukurov’ın rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ersin kornere çeldi.
34. dakikada sağ tarafta topu alan Salih’in ceza sahası içine açtığı ortada topu kontrol eden N’Koudou’nun yerden yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Vodafone
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Serkan Olguncan xx, Hakan Yemişken xx
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xxx, Necip xx, Saiss xx, Masuaku xx, Berkay xx, Salih xxx, Gedson xx, N’Koudou xxx, Muleka xx, Weghorst xxx
Yedekler: Emre, Montero, Kartal Kayra, Cenk Tosun, Hasic, Emirhan, Welinton, Kenan, Oğuzhan, Umut Meraş
Teknik Direktör: Valerien İsmael
Fatih Karagümrük: Viviano x, Biraschi ? (Salih dk. 13 x), Dresevic xx, Burak Bekaroğlu x, Caner Erkin xx, Shukurov xx, Ozdoev xx, Ahmed Musa xx, Borini xx, Levent Mercan xx, Diagne x
Yedekler: Batuhan, Emir, Ricci, Kazım Kazım, Ebrima Colley, Jimmy Durmaz, Nicholas, Adnan, Baniya
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Weghorst (dk. 17), N’Koudou (dk. 34) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Ozdoev, Diagne (Fatih Karagümrük), Muleka, Berkay (Beşiktaş)
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