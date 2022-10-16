Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Bakasetas’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Maxi Gomez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
17. dakikada Bakasetas’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Vitor Hugo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı.
24. dakikada Salih Uçan’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Wout Weghorst’un ceza sahası içinde kayarak vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Daha sonra topu önünde bulan Dele Alli’nin ceza sahası içinde vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
28. dakikada Trezeguet’nin pasında topu alan Marek Hamsik’ın ceza yayının üzerinden plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.
29. dakikada Rachid Ghezzal’ın pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Valentin Rosier’ın içeriye çevirdiği topta arka direkte Jens Larsen ters vuruş yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
36. dakikada Arthur Masuaku’nun geri pasında araya giren Trezeguet ceza sahası içinde kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Vodafone
Hakemler: Ali Şansalan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Süleyman Özay xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu x, Valentin Rosier xx, Tayyip Talha Sanuç x, Francisco Montero x, Arthur Masuaku x, Josef de Souza x, Salih Uçan x, Rachid Ghezzal xx (Nathan Redmond dk. 45+1 ?), Dele Alli x, Kevin N’Koudou x, Wout Weghorst x
Yedekler: Mert Günok, Cenk Tosun, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Welinton, Jackson Muleka, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen x, Marc Bartra xx, Vitor Hugo xx, Eren Elmalı xx, Gbamin x, Marek Hamsik xx, Bakasetas xx, Abdülkadir Ömür x, Trezeguet xx, Maxi Gomez xx
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Denswil, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Yusuf Erdoğan, Umut Bozok
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Maxi Gomez (dk. 11), Trezeguet (dk. 36) (Trabzonspor), Larsen (dk. 29 k.k.) (Beşiktaş)
Sarı kart: Bakasetas (Trabzonspor)
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