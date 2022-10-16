Beşiktaş: Ersin Destanoğlu x, Valentin Rosier xx, Tayyip Talha Sanuç x, Francisco Montero x, Arthur Masuaku x, Josef de Souza x, Salih Uçan x, Rachid Ghezzal xx (Nathan Redmond dk. 45+1 ?), Dele Alli x, Kevin N’Koudou x, Wout Weghorst x

36. dakikada Arthur Masuaku’nun geri pasında araya giren Trezeguet ceza sahası içinde kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

29. dakikada Rachid Ghezzal’ın pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Valentin Rosier’ın içeriye çevirdiği topta arka direkte Jens Larsen ters vuruş yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

24. dakikada Salih Uçan’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Wout Weghorst’un ceza sahası içinde kayarak vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Daha sonra topu önünde bulan Dele Alli’nin ceza sahası içinde vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

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