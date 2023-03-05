Liverpool, Manchester United’a gol oldu yağdı

Liverpool, Manchester United’a gol oldu yağdı

45+3. dakikada sol taraftan Gedson’un yerden içeri çevirdiği topa Cenk Tosun’un bekletemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Gökhan Akkan oyun alanına çeldi.

40. dakikada sol kanattan Hadziahmetovic’in kullandığı serbest vuruşta top direkt kaleye yöneldi. Kaleci Gökhan Akkan’dan dönen topu takip eden Salih’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

9. dakikada Onur Bulut’un sağ taraftan yaptığı ortada kale önünde Cenk’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan oyun alanına çeldi.

2. dakikada Salih’in pasında sol kanatta topla buluşan Redmond’un sol çaprazdan ceza sahasına girip yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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