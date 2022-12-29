Sarı kartlar: Josef de Souza, Wout Weghorst, Cenk Tosun, Valentin Rosier, Jackson Muleka (Beşiktaş), Badou Ndiaye, Samet Akaydin (Adana Demirspor)

Beşiktaş: Mert Günok xx, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Arthur Masuaku xx, Josef de Souza xx, Salih Uçan xx (Tayfur Bingöl dk. 65 x), Gedson Fernandes xx (Necip Uysal dk. 90+6 ?), Cenk Tosun xx (Nathan Redmond dk. 66 x), Kevin N’Koudou xx (Atiba dk. 89 ?), Wout Weghorst xx (Jackson Muleka dk. 90 ?)

53. dakikada Kevin N’Koudou’nun sol kanattan ortasında ön direkte Wout Weghorst’un kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.

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