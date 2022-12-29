Sarı kartlar: Josef de Souza, Wout Weghorst (Beşiktaş), Badou Ndiaye (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Adana Demirspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Adana Demirspor: 0 (Maç devam ediyor)

Beşiktaş: Mert Günok xx, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Arthur Masuaku xx, Josef de Souza xx, Salih Uçan xx, Gedson Fernandes xx, Cenk Tosun xx, Kevin N’Koudou xx, Wout Weghorst xx

14. dakikada Arthur Masuaku’nun ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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