Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Tayyip Sanuç xx, Romain Saiss xx, Arthur Masuaku xx (Umut Meraş dk. 88 ?), Salih Uçan xx (Gedson Fernandes dk. 73 x), Josef de Souza xx, Jackson Muleka xx (Tayfur Bingöl dk. 73 x), Dele Alli xx (Rachid Ghezzal dk. 72 x), Nathan Redmond xx (Cenk Tosun dk. 82 ?), Wout Weghorst xx

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