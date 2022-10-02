Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Tayyip Sanuç xx, Romain Saiss xx, Arthur Masuaku xx, Salih Uçan xx, Josef de Souza xx, Jackson Muleka xx, Dele Alli xx, Nathan Redmond xx, Wout Weghorst xx

32. dakikada rakip yarı sahayı hızlı geçen Fenerbahçe’de, Pedro’nun ceza sahasına derinlemesine gönderdiği pasta Valencia sol çaprazda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

31. dakikada Muleka’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top ceza yayı önündeki Salih’in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağa Tayyip’in altıpas içinden yaptığı kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

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