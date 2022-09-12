Beşiktaş, Süper Lig’in 6. Haftasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 1-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. Haftasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 1-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Salih Uçan, rakip ceza yayının sol tarafından sağ ayağı ile sert vuruşunda kaleci Volkan, kendi sağına gelen topu iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada atak yönüne göre sağ taraftan topla beraber ilerleyen Traore’nin vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaş savunmasına çarparak kornere çıktı.

40. dakikada sağ taraftan Muleka’nın ortasında Kevin N’Koudou’nun arka direkte göğsüyle düzeltip yakın mesafeden vuruşunda Duarte araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ceyhun Sesi güzel xx, Kemal Yılmaz xx

Beşiktaş: Emre Bilgin xx, Valentin Rosier xx, Necip Uysal xx, Saiss xx, Masuaku xx, Gedson Fernandes xx, Berkay Vardar xx, Jackson Muleka xx, Salih Uçan xx, Kevin N’Koudou xx, Wout Weghorst xx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Sanuç, Montero, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Nathan Redmond, Kerem Kesgin, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Lucas Biglia xx, Traore xx, Chouiar xx, Berkay Özcan xx, Keny xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Daniel Aleksic, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba, Stefan Okaka, Caiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Beşiktaş’ta oyuna sonradan giren yeni transfer Nathon Redmond, sağ kanatta topla buluştu. Rakibini ekarte ederek sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin hemen dibinden auta gitti.

71. dakikada Necip’in hatalı pasında araya giren Traore, Keny’e pasını aktardı. Keny’nin pasında ceza sahası içinde tekrar topla buluşan Bertrand Traore, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

89. dakikada Tayfur’un ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortaya Cenk Tosun rövaşata vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ceyhun Sesi güzel xx, Kemal Yılmaz xx

Beşiktaş: Emre Bilgin xx, Valentin Rosier xx, Necip Uysal x (Tayyip Sanuç dk. 75 x), Saiss x, Masuaku xx, Gedson Fernandes x (Cenk Tosun dk. 75 x), Berkay Vardar x (Tayfur Bingöl dk. 79 x), Jackson Muleka x (Nathan Redmond dk. 57 x), Salih Uçan xx, Kevin N’Koudou xx, Wout Weghorst x

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Montero, Emrecan Uzunhan, Kerem Kesgin, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner x (Caiçara dk. 56 x), Duarte xx, Ndayishimiye xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Lucas Biglia xx, Traore xxx (Daniel Aleksic dk 80 x), Chouiar xx (Serdar Gürlerdk. 69 x), Berkay Özcan xx (Deniz Türüç dk. 69 x), Keny xx (Stefan Okaka dk. 80 x)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Patryk Szysz, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Traore (dk. 71) (Başakşehir)

Kırmızı kart: Valerien Ismael (dk. 88) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Salih Uçan, Saiss, Tayyip Sunuç (Beşiktaş) Caiçara, Emre Belözoğlu, Duarte, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Okaka (Başakşehir)