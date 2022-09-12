Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Salih Uçan, rakip ceza yayının sol tarafından sağ ayağı ile sert vuruşunda kaleci Volkan, kendi sağına gelen topu iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada atak yönüne göre sağ taraftan topla beraber ilerleyen Traore’nin vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaş savunmasına çarparak kornere çıktı.

40. dakikada sağ taraftan Muleka’nın ortasında Kevin N’Koudou’nun arka direkte göğsüyle düzeltip yakın mesafeden vuruşunda Duarte araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ceyhun Sesi güzel xx, Kemal Yılmaz xx

Beşiktaş: Emre Bilgin xx, Valentin Rosier xx, Necip Uysal xx, Saiss xx, Masuaku xx, Gedson Fernandes xx, Berkay Vardar xx, Jackson Muleka xx, Salih Uçan xx, Kevin N’Koudou xx, Wout Weghorst xx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Sanuç, Montero, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Nathan Redmond, Kerem Kesgin, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Lucas Biglia xx, Traore xx, Chouiar xx, Berkay Özcan xx, Keny xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Daniel Aleksic, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba, Stefan Okaka, Caiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu