90+4. dakikada ceza sahası içinde kaleci Ataberk’in Cenk Tosun’a yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen penaltı olarak değerlendirdi.

90. dakikada Antalyaspor savunmasından seken topa Semih Kılıçsoy röveşata ile vuruşunu yaptı. Cenk’in kafa ile tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Ataberk kontrol etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta erteleme maçında sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

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