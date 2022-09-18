45+5. dakikada ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta Volkan Babacan’dan dönen topu Jimmy Durmaz tamamladı ancak meşin yuvarlağı az farkla yandan auta gönderdi.

35. dakikada Mounir’in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Traore müsait pozisyonda yerden plase bir vuruş yaptı ancak kaleci Viviano gole izin vermedi.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Başakşehir, Karagümrük’ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.