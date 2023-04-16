Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Giresunspor, Sivasspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikadaki Faruk Can’ın ceza sahasına yerden pasında Borja Sainz’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
11. dakikada Hayrullah’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serginho’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali’de kaldı.
17. dakikada Kuwas’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde müsait pozisyondaki Campuzano’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
35. dakikada Samu Saiz’ın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde oluşan karambolde N’Jie’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yandan dışarıya çıktı.
Stat: Çotanak
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Selahattin Altay xx
Giresunspor: Ferhat xx, Hayrullah xx, Arias xx, Perez xx (Kuwas xx dk. 15), Faruk Can xx, Campuzano xxx, Mejia xx, Serginho xx, Görkem xx, Sainz xx, Bajic xx
Yedekler: Onurcan, Talha, Alper, Doğan Can, Rahmetullah, Murat Cem, Kadir, Mert Han, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sivasspor: Ali xx, Murat xx, Goutas xx, Appindangoye xx, Ziya xx, Cofie xx, Samu Saiz xx, Ulvestad xx, N’Jie xx, Erdoğan xx, Caicedo xx
Yedekler: Muammer, Gradel, Robin, Yatabare, Camara, Charisis, Emre, Ahmed, Hakan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Campuzano (dk. 18) (Giresunspor)