66. dakikada Kudryashov’un hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

41. dakikada Fernando Martins’in kullandığı köşe vuruşunda Karagümrük savunmasından dönen topa ceza sahası dışarısından sert bir şekilde vuran Güray Vural, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

19. dakikada ceza alanına giren Colley’in pasında Diagne sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Antalyaspor, evinde ağırladığı Fatih Karagümrük’ü 4-2 mağlup etti.

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