Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Antalyaspor, evinde ağırladığı Fatih Karagümrük’ü 4-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Antalyaspor, evinde ağırladığı Fatih Karagümrük’ü 4-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Diagne’nin vuruşunda kaleye paralel giden topu arka direkte Colley tamamladı. 0-1
19. dakikada ceza alanına giren Colley’in pasında Diagne sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2.
35. dakikada Bünyamin Balcı’nın ortasında ceza sahası içinde Haji Wright kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2
41. dakikada Fernando Martins’in kullandığı köşe vuruşunda Karagümrük savunmasından dönen topa ceza sahası dışarısından sert bir şekilde vuran Güray Vural, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2
45. dakikada Fernando Martins’in kullandığı köşe atışında topla buluşan Veysel Sarı’nın şutu ağlara gitti. 3-2
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Colley’in sağ kanattan pasında topla buluşan Ozdovev’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.
66. dakikada Kudryashov’un hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
82. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan ortasında Diagne’nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
84. dakikada Martins’in kullandığı köşe atışında F. Karagümrük oyuncuların uzaklaştırmaya çalıştığı top Güray Vural’ın önünde kaldı. Ceza sahası dışarısından meşin yuvarlağa sert vuran Güray topu ağlarla buluşturdu. 4-2
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Serkan Çimen xx, Kamil Çetin xx
Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xxx, Luyindama x (Ghacha dk. 27 xx), Kudryashov xx, Güray Vural xxxx, Fernando Martins xx (Soner Aydoğdu dk. 87 x), Ufuk Akyol xx, Nakajima xx (Gökdeniz Bayraktar dk. 87 x), Larsson xx (Silva dk. 67 x), Haji Wright xxx (Admir Mehmedi dk. 87 ?)
Yedekler: Jorge Boffin, Floranus, Ömer Toprak, Mustafa Erdilman, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Fatih Karagümrük: Viviano x, Biraschi xx (Salih Dursun dk. 89 ?), Rayyan x, Dresevic x, Caner Erkin x, Jimmy Durmaz xx, Ozdoev x (Kerim Frei dk. 67 x), Shukurov x, Kouassi x (Levent Mercan dk.89 ?), Colley xxx, Diagne xx
Yedekler: Ahmet Şen, Emir Tintiş, Ricci, Samed Onur, Nıcholas, Caulker, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Colley (dk. 4), Diagne (dk. 19) (F. Karagümrük), Haji Wright (dk.35), Güray Vural (dk. 41, dk. 84) Veysel Sarı (dk. 45) Antalyaspor
Sarı kartlar: Viviano, Shukurov, Ozdoev (F. Karagümrük) Soner Aydoğdu (Antalyaspor)
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