41. dakikada Fernando Martins’in kullandığı köşe vuruşunda Karagümrük savunmasından dönen topa ceza sahası dışarısından sert bir şekilde vuran Güray Vural, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

19. dakikada ceza alanına giren Colley’in pasında Diagne sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Antalyaspor, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

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