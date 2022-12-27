Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında, MKE Ankaragücü’nü ağırladığı Ümraniyespor’a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında, MKE Ankaragücü’nü ağırladığı Ümraniyespor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Geraldo’nun kullandığı köşe vuruşla Avounou, vurduğu sert şutla topu ağlara gönderdi. 1-2
69. dakikada Zahid’in kullandığı köşe vuruşunda, topa yükselen Radakovic’in vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.
83. dakikada Beridze’nin ceza sahası içinden vurduğu şutta top defanstan sekerek kaleci Serkan Kıırıntılı’da kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Hakan Yemişken xx, Candaş Ebil xx
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Malcuit xx (Oğuz Ceylan dk. 86 ?) Radakovic xx, Mujakic xx, Yasin Güreler xx (Marlon dk. 61 xx) Emre Kılınç xx (Beridze dk. 56 xx), Zahid xx, Tolga Ciğerci xx, Pedrinho xx (Taylan Antalyalı dk. 61 xx), Jese xx (Chatzigiovanis dk. 61 xx), Sowe xx
Yedekler: Nurullah Aslan, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Diack, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı xx, Popov xx, Allyson xx, Glumac xx, Onur Atasayar xx, Serkan Göksu xx (Oğuz Gürbulak dk 46 xx), Sackey xx, Avounou xx (Mrsıc dk. 88 ?) Geraldo xx (Gheorghe dk. 81 x) Del Valle xx (Bettaieb dk. 46, xx) Umut Nayir xx
Yedekler: Orkun Özdemir, Lenjani, Mustafa Eser, Onur Ayık, Fatih Yiğit Şanlıtürk, , Kartal Kayra Yılmaz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Zahid (dk. 2) (Ankaragücü), Avounou (dk. 9 ve 55) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Glumac, Serkan Göksu, Geraldo, Sackey (Ümraniyespor), Tolga Ciğerci (Ankaragücü)
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