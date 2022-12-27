Gol: Zahid (dk. 2) (Ankaragücü), Avounou (dk. 9 ve 55) (Ümraniyespor)

Taha Akgül, 2022 yılının en iyi güreşçisi seçildi

Taha Akgül, 2022 yılının en iyi güreşçisi seçildi

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında, MKE Ankaragücü’nü ağırladığı Ümraniyespor’a 2-1 mağlup oldu.

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