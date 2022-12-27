13. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza alanı içine giren Malcuit’in verdiği pasla altı pasın önünde topla buluşan Zahid, kaleci Serkan Kırıntılı’yı geçemedi.

9. dakikada Popov’un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Avounou, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Sivas Belediyespor’da Teknik Direktör İbrahim Cezayir ile yollar ayrıldı

Sivas Belediyespor’da Teknik Direktör İbrahim Cezayir ile yollar ayrıldı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.