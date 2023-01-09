Goller: Efecan Karaca (dk. 14), Ahmed Hassan (dk. 36 ve 45+6), Eduardo (dk. 75), Yusuf Özdemir (78) (Alanyaspor)

78. dakikada Umut Güneş’in orta sahadan rakip savunma arkasına uzun pasını düzgün kontrol ile önüne alan Yusuf Özdemir’in şutu kaleci Uğurcan’ı geçerek fileler ile buluştu. 5-0.

75. dakikada Eduardo’nun pasıyla ceza sahası içinde buluşan Zinedine Ferhat, uzak köşeye doğru şutu iki direğe çarparak döndü. Kale önünde topu önünde bulan Eduardo fileleri havalandırdı. 4-0.

54. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın noktadan Bakasetas’ın ceza sahasına yaptığı ortayı Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Trabzonspor’u 5-0’lık skor ile mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.