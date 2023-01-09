Goller: Efecan Karaca (dk. 14), Ahmed Hassan (dk. 36 ve 45+6) (Alanyaspor)

45+6. dakikada Zinedine Ferhat’ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Efkan Bekiroğlu, çizgiye kadar ilerledi. Ceza sahası içinde boşta kalan Ahmed Hassan, Efkan’ın pasını gole çevirdi. 3-0.

14. dakikada Alanyaspor’da Lusamba hızla kendi sahasından çıkarak Efecan Karaca’ya pasını ulaştırdı. Topla buluşan Efecan Karaca ise Trabzonspor ceza sahası içine kadar girerek sol köşeden kaleye çektiği şutla fileleri havalandırdı. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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