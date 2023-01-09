Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
14. dakikada Alanyaspor’da Lusamba hızla kendi sahasından çıkarak Efecan Karaca’ya pasını ulaştırdı. Topla buluşan Efecan Karaca ise Trabzonspor ceza sahası içine kadar girerek sol köşeden kaleye çektiği şutla fileleri havalandırdı. 1-0
35. dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün ceza sahası dışından şutunu kaleci Runarsson kurtardı.
36. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu orta alanda yakalayan Umut Güneş ceza sahası içindeki Efkan Bekiroğlu’na pasını verdi. Efkan’ın pasıyla buluşan Ahmed Hassan’ın rakibine vücut çalımı atarak geçip, ardından kaleye doğru sert şutu fileleri havalandırdı. 2-0.
45+4. dakikada sol köşeden serbest vuruş kazanan Trabzonspor’da Bakasetas’ın direkt kaleye şutunu kaleci Runarsson yumrukla uzaklaştırdı.
45+6. dakikada Zinedine Ferhat’ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Efkan Bekiroğlu, çizgiye kadar ilerledi. Ceza sahası içinde boşta kalan Ahmed Hassan, Efkan’ın pasını gole çevirdi. 3-0.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Kamil Çetin xx, Candaş Elbil xx
Corendon Alanyaspor: Runarsson xx, Fatih Aksoy xx, Furkan Bayır xx, Balkovec xx, Umut Güneş xx, Lusamba xx, Pereira xx (Yusuf Özdemir dk. 32 xx), Efkan Bekiroğlu xx, Zinedine Ferhat xx, Efecan Karaca xxx, Ahmed Hassan xXx
Yedekler: Yusuf Karagöz, Fer, Eduardo, Cavaleiro, Candeias, Rassoul, Çağan Kayra Erciyas, Oğuz Aydın, Doumbia
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Larsen x, Gbamin x, Hugo x, Eren Elmalı xx, Siopis xx, Naci Ünüvar x, Abdülkadir Ömür x, Bakasetas xx, Trezeguet xx, Umut Bozok x
Yedekler: Taha Tepe, Aregall, Hamsik, Semedo, Denswil, Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Efecan Karaca (dk. 14), Ahmed Hassan (dk. 36 ve 45+6) (Alanyaspor)
Sarı kart: Hugo (Trabzonspor)
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