72. dakikada VAR uyarısıyla tekrarlanan penaltı vuruşunda Efecan Karaca topu filelere gönderdi. 3-1

70. dakikada Efecan Karaca ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Eduardo’nun vuruşunu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Alanyaspor, Kayserispor’u 3-1 mağlup etti.

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