21. dakikada Lusamba’nın sol köşeden ceza sahası içine ortaladığı topu Cavaleiro, Ahmed Hassan’a doğru indirdi. Düzgün bir vuruş yapan Ahmed Hassan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Alanyaspor, Kayserispor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.