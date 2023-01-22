Goller: Umut Güneş (dk. 6) Cavaleiro (dk. 82) (Alanyaspor), Borini (dk.60 ve 79) (Fatih Karagümrük)

83. dakikada Eduardo sol kanatta rakibinden çaldığı topu Cavaleiro’ya ulaştırdı. Ceza sahası önünde topla buluşan Cavaleiro içeriye doğru ilerleyerek düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.

60. dakikada Colley’in sağ kanattan ceza sahası içine verdiği pasla buluşan Borini’nin şutu Diagne’den döndü. Dönen topla ikinci kez buluşan Borini, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

47. dakikada Ferhat’ın savunma arkasına attığı uzun pasla buluşan Efkan Bekiroğlu, ceza sahası içine kadar ilerledi. Burada Efkan’ın şutu kaleci Batuhan’da kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük’ü konuk ettiği müsabakayı 2-2’lik beraberlik ile tamamlandı.

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