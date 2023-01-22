45+1. dakikada Alanyaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir topu korner köşesine kadar taşıdı. Ön direğe açtığı ortada Efkan Bekiroğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

25. dakikada Yusuf Özdemir’in sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Efecan Karaca’nın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor)

6. dakikada Fatih Karagümrük’ün yaptığı hatalı pas sonucu ceza sahası dışından topu kazanan Umut Güneş, direkt kaleyi düşündü. Umut’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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