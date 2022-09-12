41. dakikada Adana Demirspor’un kontra atağında soldan hızla ilerleyen Yusuf, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda top kaleye paralel bir şekilde dışarı çıktı.

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)

20. dakikada Adana Demirspor’da topla buluşan Yusuf ortayı yaptı. Ceza sahası içerisinde Belhanda kafayı vurdu ancak top auta gitti.

10. dakikada Adana Demirspor’da serbest vuruş kullanan Rodrigues, sol ayağıyla topa çok sert vurdu. Top, kaleci Uğurcan’ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

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