Demirel: “Oyun olarak memnunum, skor olarak değil”

Demirel: “Oyun olarak memnunum, skor olarak değil”

Goller: Belhanda (dk. 29 pen.), Yusuf Sarı (dk. 49), Onyekuru (dk. 55 ve 79), N’diaye (dk. 65 pen.), Gökhan Töre (dk. 82) (Adana Demirspor)

49. dakikada ceza sahası içinde Gulbrandsen yerde kaldı, hakem Mete Kalkavan pozisyonu avantaja bıraktı. Topu takip eden Yusuf Sarı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

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