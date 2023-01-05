Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 6-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 6-0 yendi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada ceza sahası içinde Gulbrandsen yerde kaldı, hakem Mete Kalkavan pozisyonu avantaja bıraktı. Topu takip eden Yusuf Sarı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
55. dakikada Belhanda’nın ceza sahasına pasında, Onyekuru topla buluştu. Bekletmeden vuruşunu yapan Onyekuru meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
63. dakikada ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen kaleci Jensen’in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR’ı inceleyen hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada beyaz noktanın başına geçen N’diaye, skoru 4-0 yapan golü kaydetti. 4-0
79. dakikada Emre Akbaba sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasına ortaladı, topla buluşan Onyekuru topu ağlara yolladı. 5-0
82. dakikada kaleci Jensen’in vuruşunda top kısa düşünce Emre Akababa araya girerek, Gökhan Töre’ye pasını attı. Gökhan’ın vuruşunda top filelere gitti. 6-0
82. dakikada kaleci Jensen’in geri pasla aldığı topta vuruş kısa düşünce araya giren Emre Akbaba topu Gökhan Töre’ye kazandırdı. Gökhan Töre’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-0
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Mete Kalkava xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Ergin Gözütok xx
Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xx, Semih xxx, Manev xx, Rodrigues xx (Abdurrahim Dursun dk. 68 x), N’Diaye xx (Stambouli dk. 68 x), Gökhan İnler xx, Yusuf xxx (Gökhan Tören dk. 79 xx), Belhanda xxx (Bjarnason dk. 78 x), Onyekuru xxx, Gulbrandsen xx (Emre Akbaba dk. 68 xx)
Yedekler: Vedat Karakuş, Akintola, İsmail Çokçalış, Berk Yıldız
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
İstanbulspor: Jensen x, Duhaney x, Ologo x (Oğuzhan Berber dk. 60 x), Okan x (Mehmet Yeşil dk. 60 x), Duhan x (Ali Yaşar dk. 86 ?), Melih x, Emir x (Topalli dk.60 x), Muammer x (Cajic dk. 74 x), Rcoa x, Ethemi x, İbrahim x
Yedekler: Vefa Temel, Yusuf Özer, Kağan Bağış, Mehremic
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Belhanda (dk. 29 pen.), Yusuf Sarı (dk. 49), Onyekuru (dk. 55 ve 79), N’diaye (dk. 65 pen.), Gökhan Töre (dk. 82) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Belhanda (Adana Demirspor), Okan Erdoğan, Jensen, Rroca (İstanbulspor)
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