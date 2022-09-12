90+3. dakikada Adana Demirspor’da Trabzonspor yarı alanını geçen Samet Akaydın topu Akintola’ya aktardı. Akintola ise topu sağ kanattan bindiren Svensson’a gönderdi. Svensson’un ortasında topa dokunan Samet Akaydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2

78. dakikada Adana Demirspor’da Svensson ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Uğurcan, iki hamlede topu çıkardı.

70.dakikada Adana Demirspor’da Gökhan’ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru ceza sahası içi sol çaprazında köşeye doğru vuruş yaptı. Top yandan az farkla auta çıktı.

66. dakikada Adana Demirspor serbest vuruş kullandı. Gökhan İnler’in kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top üst direğe de çarparak kornere çıktı.

63. dakikada Trabzonspor’da Larsen, sağ kanattan sol ayağıyla orta yaptı. Kale saha ön çizgisi üzerinde sol çaprazda bulunan Trezeguet’in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

55. dakikada Adana Demirspor’un hızlı gelişen atağında sağ kanatta topu kontrol eden Yusuf, ceza sahasına pasını gönderdi. Sağ çaprazda bulunan N’Diaye gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

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