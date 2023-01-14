66. dakikada Stambouli, serbest vuruşu pasla kullanarak Emre Akbaba’ya aktardı. Kaleye uzak mesafeden sert bir şekilde şutunu çeken Emre, topu filelere gönderdi. 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 3-1 mağlup etti.

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