70. dakikada Onyekuru defans arkasına sarkan Balotelli’yi gördü. Bu oyuncu ceza alanına girip yerden gönderdi. Arka direkte bulunan Akintola dokunarak topu filelere gönderdi. 3-0

51. dakikada rakibin atağını kontratağa çeviren Adana Demirspor’da Belhanda sağdan uzun pas ile Akintola’yı gördü. Bu oyuncu ceza alanı yan çizgisinden ikinci direğe ortaladı, Onyekuru kalecinin uzanamayacağı köşeye kafa ile topu göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

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