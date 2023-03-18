Bunlar da ilginizi çekebilir

Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir 6. randevuda

Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir 6. randevuda

27. dakikada Wright’ın ceza sahası dışında sert şutunda kaleci Ertaç topa hakim oldu.

15. dakikada orta sahada topu bir anda önünde bulan Wright kaleye uzak mesafeden şutunu çekerken, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Adana Demirspor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.