Goller: Emre Akbaba (dk.11 ve 43) (Adana Demirspor), Borini (dk. 19) (Fatih Karagümrük)

58. dakikada Stambouli’nin ara pasında topla buluşan Onyekuru, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak, hakem VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü saymadı.

49. dakikada Ricci’nin sol kanattan ortasında ön direkte yükselen Borini, kafa vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı

43. dakikada topla buluşan Emre Akbaba, çalımlar atarak ceza sahasına içerisine girip şutunu çekti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

19. dakikada savunma arkasında topu alan Diagne, kaleye şutunu çekerken Ertaç topu çıkardı. Dönen topla buluşan Ozdoev’in vuruşunda top bu sefer savunmadan döndü. Topu önünde bulan Borini ceza alanı sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. 1-1

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