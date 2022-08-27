79. dakikada Ndiaye’nin pasında topla buluşan Onyekuru’nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Serkan topu kornere çeldi.

67. dakikada Kartal’ın ceza yayından sağ ayağıyla sağ köşeye doğru yerden yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç’ta kaldı.

64. dakikada Avounuo’nun penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Serkan Göksu’nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor’u konuk etti. Müsabaka, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.