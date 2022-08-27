Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor’u konuk etti. Müsabaka, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor’u konuk etti. Müsabaka, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Avounuo’nun penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Serkan Göksu’nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.
67. dakikada Kartal’ın ceza yayından sağ ayağıyla sağ köşeye doğru yerden yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç’ta kaldı.
78. dakikada Serkan’ın sağ kanattan ortasında Umut Nayir’in kafa vuruşu kaleci Ertaç’ta kaldı.
79. dakikada Ndiaye’nin pasında topla buluşan Onyekuru’nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Serkan topu kornere çeldi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ekrem Kan xx, Candaş Elbil xx
Adana Demirspor: Ertaç xx, Tayyip xx, Samet xx, Svensson xx, Rodrigues xx, Ndiaye xx, Bjarnason xx (Belhanda dk. 60 x), Akintola xx (Yusuf dk. 72 x), Stambouli xx (Gökhan dk. 59 x), Onyekuru xx (Yusuf dk. 81?), Dzyuba xx (Balotelli dk. 46 x)
Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Assombalonga, İsmail, Berk
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Ümraniyespor: Serkan xx, Glumac xx, Allyson xx, Serkan xx (Del Valle dk. 83 ?), Lenjani xx, Oğuz xx, Mrsic xx (Kartal dk. 46 x), Avounou xx, Isaac xx, Metehan xx (Onur dk. 63 x), Bettaieb xx (Umut dk. 46 x)
Yedekler: Orkun, Mustafa, Yunus, Gheorge, Onur, Geraldo
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Rodrigues (dk. 6) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dzyuba, Rodrigues (Adana Demirspor), Mrsic, Glumac (Ümraniyespor)
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