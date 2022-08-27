Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takamın 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

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Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takamın 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Ndiaye’nin pasında topla buluşan Kevin Rodrigues’in yaklaşık 35 metreden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan’ın solundan ağlara gitti. 1-0

14. dakikada Rodrigues’in defans arkasına gönderdiği topta Akintola’nın aşırtma vuruşunu kaleci Serkan kontrol etti.

22. dakikada soldan Lenjani’nin ortasında ceza alanında topa yükselen Avounnou’nun kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

38. dakikada Ndiaye pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues’in şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ekrem Kan xx, Candaş Elbil xx

Adana Demirspor: Ertaç xx, Tayyip xx, Samet xx, Svensson xx, Rodrigues xx, Ndiaye xx, Bjarnason xx, Akintola xx, Stambouli xx, Onyekuru xx, Dzyuba xx

Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Semih, Assombalonga, Belhanda, İsmail, Yusuf, Balotell, Berk, Gökhan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Ümraniyespor: Serkan xx, Glumac xx, Allyson xx, Serkan xx, Lenjani xx, Oğuz xx, Mrsic xx, Avounou xx, Isaac xx, Metehan xx, Bettaieb xx

Yedekler: Orkun, Mustafa, Yunus, Gheorge, Onur, Onur, Umut, Del Valle, Geraldo, Kartal

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Rodrigues (dk. 6) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dzyuba (Adana Demirspor), Mrsic (Ümraniyespor)