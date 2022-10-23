Yedekler: Erhan, Yasir Subaşı, Muhammet Demir, Robert Muric, Khraman Demirtaş, Ikpeazu, Oğulcan Ülgün, Almeida Paz, Ahmet Karademir, Amilton Da Silva

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Adana Demirspor sahasında, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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