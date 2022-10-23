Yedekler: Erhan, Yasir Subaşı, Muhammet Demir, Robert Muric, Khraman Demirtaş, Ikpeazu, Oğulcan Ülgün, Almeida Paz, Ahmet Karademir, Amilton Da Silva

32. dakikada sağ kanattan Emre’nin kullandığı köşe vuruşunda Akintola kafa vuruşunu yaptı. Sehic’in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Adana Demirspor sahasında, Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

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