1 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada N’diaye sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleye yakın mesafeden Emre Akbaba’nın şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
58. dakikada ceza sahası dışından Ndiaye’nin sert şutunda kaleci Onurcan topu çift yumrukla uzaklaştırdı.
60. dakikada sol kanattan Belhanda’nın ortasında penaltı noktası üzerinde Yusuf Sarı’nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
68. dakikada ceza sahası dışından Rodrigues’in sert şutu az farkla dışarı çıktı.
74. dakikada sol kanattan Belhanda’nın köşe atışında ceza sahası içinde Bjarnason’un kafa vuruşunda kaleci Onur gole izin vermedi.
84. dakikada Belhanda’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda seken topu Bjarnason kafayla kale önüne yolladı, topla buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yasin Kol xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Serkan Çimen xx
Adana Demirspor: Ertaç xx, Manev xx, Stambouli xx (Bjarnason dk. 62 x), Semih xx, Svensson xx (Gökhan Töre dk. 80 ?), Gökhan İnler xx, N’Diaye xx, Rodrigues xx, Yusuf xx, Emre x (Berk Yıldız dk. 62 x), Belhanda xx
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Akintola, İsmail Çokçalış, Salih Kavrazlı, Gökhan Töre, Mert Çetin, Ertun Öztüme
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Arias xx, Perez xx, Alper x, Serginho xx (Kadir Seven dk. 80 ?), Campuzano xx, Mejia xx, Sainz xx (Murat Akpınar dk. 90+5 ?), Görkem xx, Bajic xx (Kuwas dk. 61 x)
Yedekler: Ferhat Kaplan ,Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Arda Kılıç, Kadir Seven, Kuwas, Murat Akpınar, Faustin, Doğancan Davas, Rahmetullah Berişbek
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: N’diaye (dk. 84) (Adana Demirspor), Bajic (dk. 13 pen.) (Giresunspor)
Kırmızı kartlar: Yusuf Sarı (dk. 90) (Adana Demirspor), Perez (dk. 18) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Svensson, Ertaç Özbir, Belhanda, Gökhan İnler, Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Sainz, Görkem Sağlam, Hayrullah (Giresunspor)
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