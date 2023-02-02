84. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

52. dakikada ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba’nın şutu önce savunmaya ardından da direğe çarparak auta çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 beraber kaldı.

Çağdaş Atan: “Bugün çok büyük bir takımı mağlup ettik”

Çağdaş Atan: “Bugün çok büyük bir takımı mağlup ettik”

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