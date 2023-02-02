Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 beraber kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 beraber kaldı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Akintola’nın sert şutunda kaleci Altay topu kornere çeldi.
52. dakikada ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba’nın şutu önce savunmaya ardından da direğe çarparak auta çıktı.
57. dakikada topu önünde bulan Akintola’nın şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.
76. dakikada Miha Zajc’ın savunma arkasına attığı topla buluşan Valencia’nın şutu az farkla auta çıktı.
82. dakikada Semih’in uzun pasında ceza sahası içinde topla bulaşan Svensson, kaleci Altay’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
84. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
88. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Valencia, çaprazdan uzak kale direğine şutunda top filelere gitti. 1-1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Bora Özkara xx
Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xx, Mert xx, Semih xx, Rodrigues xx, Akintola xx, Badou N’diaye xx, Stambouli xx, Onyekuru xx (Gökhan İnler dk. 89 ?), Emre xx (Yusuf Sarı dk. 78 x), Belhanda xx (C.Ndiaye dk. 78 xx)
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Bjanason, Manev, İsmail Çokçalış, Gökhan Töre, Erhun Öztümer
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Fenerbahçe: Altay xx, Ferdi xx, Samet xx, Szalai xx, Lincoln xx (Emre Mor dk. 90+3 ?), Arao xx, İrfan Can xx (Osayi Samuel dk. 61 x), Mert Hakan xx (Zajc dk. 61 x), Rossi xx (Arda Güler dk. 77 x), Batshuayi xx, Valencia xx
Yedekler: İrfan Can Eğribaya, Henrique, Serdar Dursun, Peres, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Ndiaye (dk. 84 pen.) (Adana Demirspor), Valencia (dk. 88) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Jorge Jesus (Maç sonu) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Onyekuru, Svensson (Adana Demirspor), İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Altay (Fenerbahçe)
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