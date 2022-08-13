Hüseyin Dalgıç: ”Süper Lig’de bu kadronun çok iyi işler yapabileceğini bugün ispat ettik”

Hüseyin Dalgıç: ”Süper Lig’de bu kadronun çok iyi işler yapabileceğini bugün ispat ettik”

41. dakikada Adana Demirspor’da Rakitskyi’nin pasında topu kontrol eden Belhanda ceza ayayı üzerinden kaleyi karşıdan gören açıdan sert vurdu. Top sol direğe çarparak ağlara gitti. 1 – 0

25. dakikada Adana Demirspor’da ceza yayı önünde topu kontrol eden Gökhan İnler önünü boşaltıp sert vurdu, kaleci Muammer uzanarak avuç içiyle kornere gönderdi.

18. dakikada Adana Demirspor’da Akintola topla hareketlenip ceza alanı içerisinde yerden gönderdi. Arka direkte bulunan Assombalonga dokunamayınca Adana Demirspor mutlak golden oldu.

4. dakikada Adana Demirspor’da Samet Akaydın, ceza alanına girip sert vurdu. Robin Yalçın’a çarpan top Akintola’nın önünde kaldı. Bu oyuncu topu kontrol edip sağ çaprazdan kaleye şut çekti. Kaleci Muammer uzanarak kornere gönderdi.

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