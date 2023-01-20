10. dakikada ceza alanına gönderilen topa Rodrigues müdahale etti. Hakem Yasin Kol, VAR’a gitti. VAR’ı inceleyen hakem Yasin Kol, Rodrigues’in eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Cristiano Ronaldo, TVNET ile evlere konuk olacak

Cristiano Ronaldo, TVNET ile evlere konuk olacak

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.