Fatih Tekke: “Çok daha öncesinden skor olarak öne geçebilirdik”

Fatih Tekke: “Çok daha öncesinden skor olarak öne geçebilirdik”

28. dakikada Emre Akbaba’nın köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde top İrfan Can’ın eline çarptı. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada ceza sahasında dışında topla buluşan Mert Hakan’ın sert şutunda top ağlara gitti. VAR’a giden hakem Ali Palabıyık, golden önce topun Mert Hakan’ın eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamladı.

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