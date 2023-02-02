Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamladı.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamladı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada N’diaye’den seken topla buluşan Belhanda vuruşunda top kaleci Altay’da kaldı.
5. dakikada Svensson’un pasıyla topla buluşan Emre’nin şutu yandan dışarı çıktı.
6. dakikada İrfan Can’ın pasında ceza sahası içinde Batshuayi’nin şutunu kaleci Ertaç kurtardı.
11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rossi, sert şutu az farkla auta gitti.
14. dakikada ceza sahasında dışında topla buluşan Mert Hakan’ın sert şutunda top ağlara gitti. VAR’a giden hakem Ali Palabıyık, golden önce topun Mert Hakan’ın eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
24. dakikada İrfan Can’ın köşe atışında ceza sahası içinde Arao’nun kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
28. dakikada Emre Akbaba’nın köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde top İrfan Can’ın eline çarptı. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada Belhanda’nın kullandığı penaltı atışında kaleci Altay gole izin vermedi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Bora Özkara xx
Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xx, Mert xx, Semih xx, Rodrigues xx, Akintola xx, Badou N’diaye xx, Stambouli xx, Onyekuru xx, Emre xx, Belhanda xx
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Bjanason, Manev, İsmail Çokçalış, Yusuf Sarı, Cherif Ndiaye, Gökhan Töre, Erhun Öztümer, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Fenerbahçe: Altay xx, Ferdi xx, Samet xx, Szalai xx, Lincoln xx, Arao xx, İrfan Can xx, Mert Hakan xx, Rossi xx, Batshuayi xx, Valencia xx
Yedekler: İrfan Can Eğribaya, Henrique, ArdaGüler, King, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Zajc, Peres, İsmail Yüksek, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Sarı kartlar: Onyekuru (Adana Demirspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Yorumlar