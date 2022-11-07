90+1. dakikada Serdar Gürler’in soldan ceza sahasına ortasına kimse dokunamadı, direkt kaleye giden top, ağlarla buluştu. 3-3

81. dakikada kullanılan taç atışı sonrasında Lobjanidze sağdan yerden ceza sahasına ortasını yaptı, altı pas önünde bulunan Ze Luis meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

77. Adekugbe soldan çizgiye kadar indi, ceza sahasına ortasında Ze Luis kafa vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti.

75. dakikada kaleci Volkan Babacan’a baskı yapan El Kaabi topa dokundu, altıpas içinde kaleye paralel giden topu takip eden Ze Luis’in pasında El Kaabi topu boş kaleye gönderdi. 2-2

65. dakikada Traore’nin sağdan ortasına savunma kafayı vurdu, top Chouiar’ın önünde kaldı, altıpasa doğru yerden ortasına Aleksic dokundu ve topu ağlara gönderdi. 1-2

60. dakikada Aleksic’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan Bertrand Traore şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

51. dakikada Deniz’in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Ndayishimiye kafa vuruşunu yaptı top az farkla auta gitti.

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