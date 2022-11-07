Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında A. Hatayspor, sahasında Başakşehir’i ağırladı. Karşılaşma 3-3’lük beraberlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında A. Hatayspor, sahasında Başakşehir’i ağırladı. Karşılaşma 3-3’lük beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Deniz’in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Ndayishimiye kafa vuruşunu yaptı top az farkla auta gitti.
60. dakikada Aleksic’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan Bertrand Traore şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
62. dakikada Chouiar’a hızla ceza sahasına doğru girerken, sol çaprazdan sert vurdu top direkten geri geldi.
65. dakikada Traore’nin sağdan ortasına savunma kafayı vurdu, top Chouiar’ın önünde kaldı, altıpasa doğru yerden ortasına Aleksic dokundu ve topu ağlara gönderdi. 1-2
75. dakikada kaleci Volkan Babacan’a baskı yapan El Kaabi topa dokundu, altıpas içinde kaleye paralel giden topu takip eden Ze Luis’in pasında El Kaabi topu boş kaleye gönderdi. 2-2
77. Adekugbe soldan çizgiye kadar indi, ceza sahasına ortasında Ze Luis kafa vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti.
81. dakikada kullanılan taç atışı sonrasında Lobjanidze sağdan yerden ceza sahasına ortasını yaptı, altı pas önünde bulunan Ze Luis meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2
90+1. dakikada Serdar Gürler’in soldan ceza sahasına ortasına kimse dokunamadı, direkt kaleye giden top, ağlarla buluştu. 3-3
Stat: Hatay
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Murat Ergin Gözütok xx
Hatayspor: Erce xx, Adekugbe xx, Burak Öksüz xx, Vranjes xx, Kamil x, Riberio xxx (Boudjemaa dk. 64 xx), Onur xxx, Kaan xx (Lobjanidze dk. 65 xx), Aabid xx, El Kaabi xxx, Bertuğ xxx (Ze Luis dk. 34 xxx)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Recep Yılmaz, Kerim Alıcı, Musa Çağıran, Muhammed Mert, Kevin Varga,
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Başakşehir: Volkan xx, Hasan Ali xx, Touba xx (Bertrand Traore dk. 46 xx), Duarte xx, Ömer x (Caiçara dk. 46 xx), Ndayishimiye xx, Chouiar xxx (Serdar Gürler dk. 72 xxx), Berkay xx, Aleksic xxx, Deniz xx (Patryk Szysz dk. 84 ?), Okaka xx (Paulin Keny dk. 72 xx)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Epureanu, Lucas Lima, Batuhan Çelik,
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Bertuğ Yıldırım (dk. 12), El Kaabi (dk. 75) Ze Luis (dk. 81) (Hatayspor), Traore (dk. 60), Aleksic (dk. 65), Serdar Gürler (dk. 90+1) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Vranjes, Adekugbe, Boudjemaa (Hatayspor), Ndayishimiye, Aleksic, Chouiar (Başakşehir)
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