90+10. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Ze Luis’in ceza sahasına girmeden sağında bulunan Lobjanidze’ye pasını aktardı, onun müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

88. dakikada Bakasetas’ın ceza sahasına ortasına Hugo istediği kafa vuruşunu yapamadı. Daha sonra topu Umut Bozok’un altpas çizgisi önünde bomboş pozisyonda şutunda kaleci Erce meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Adekugbe’nin sol kanattan ortasına Bertuğ ceza sahası içinde bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

50. dakikada Boudjemaa’nın pasında sağ kanatta topla buluşan Lobjanidze ceza sahasına doğru ortaladı, ön direkte bulunan Bertuğ kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında A. Hatayspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti.

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