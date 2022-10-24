79. dakikada Nkoudou’nun sağdan etkili ortasına ceza sahası içinde Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı, ancak top az farkla auta gitti.

72. dakikada Ze Luis’in pasında sağdan ceza sahasına doğru giren El Kaabi, Masuaku’yu da çalımladı. Açısı daralan El Kaabi’nin şutu yan ağlarda kaldı.

58. dakikada Weghorst’un soldan ortasına ceza sahası içinde Cenk Tosun müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top auta gitti.

50. dakikada Kamil Ahmet sağ çaprazdan ceza sahasının önünden uzak direğe doğru ortaladı, Ze Luis kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında A. Hatayspor sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Karşılaşma Hatayspor’un 2-1’lik galibiyeti ile tamamlandı.

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