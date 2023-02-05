Kasımpaşa: Erdem xx, Yasin Özcan xx, Donk xx, Tarkan xx, Fabiano xx, Hajradinovic xx (Ali Gholizadeh dk. 74 xx), Mickael Tirpan xx, Eysseric xx (Tunay Torun dk. 90+5 ?), Chouiar xx (Ahmet Engin dk. 74 xx), Ben Ouannes xx (Fode Koita dk. 57 xx), Fall xx

68. dakika da Lobjanidze sağdan ceza sahasına girerek çaprazdan sert vurdu, kaleci Erdem gole izin vermedi.

55. dakikada Fabiano’nun sağdan ceza yayına doğru yerden pasında Ben Ouannes’in sert şutu üstten auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında A. Hatayspor, sahasında Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti.

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